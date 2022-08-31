МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 сентября 2022 года до конца февраля 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство поможет переходу нефтянки на отечественные дизельгенераторы

"Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов…, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", — говорится в документе.

Министерству экономического развития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию.