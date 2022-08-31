МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Решение Европейского центрального банка по процентным ставкам на следующей неделе должно быть "методичным и предсказуемым", сказал в среду глава французского центробанка Франсуа Вильруа де Гало. В Goldman Sachs ожидают повышения ставки ЕЦБ на 75 б.п. в сентябре

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных темпов, и руководство ЕЦБ обеспокоено тем, что даже долгосрочные инфляционные ожидания могут превысить целевой уровень 2%.

В этих условиях выбор на заседании, которое состоится на следующей неделе, по сути ограничен двумя вариантами: повышать ставку на 50 базисных пунктов или на 75 б.п. В июле ЕЦБ впервые за более десятилетия поднял ставку по депозитам, увеличив ее на 50 базисных пунктов.

"После первого повышения ставки в июле на следующей неделе нам предстоит принять решение о следующем шаге, — сказал Вильруа де Гало в интервью газете Ouest France. — Мы должны действовать решительно, но (в то же время) методично и предсказуемо".

Он отметил, что скачок инфляции, изначальным драйвером которого стали стремительно возросшие цены на электроэнергию, распространяется на экономику в целом и проникает в сферу услуг. В то же время признаков формирования связки заработки-цены пока не наблюдается, добавил Вильруа де Гало.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, инфляция в 19 странах еврозоны в августе ускорилась до 9,1% с 8,9% в июле.

Показатель немного превысил прогнозы, усилив давление на приверженцев мягкой политики в руководстве ЕЦБ и укрепив аргументы в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе.

Несмотря на шоковый рост цен на электроэнергию, в 2022 году рецессия в европейской экономике вряд ли наступит, сказал Вильруа де Гало, не исключив при этом возможность ее наступления в следующем году.

По его словам, рост экономики Франции в этом году составит не менее 2,3%, как французский центробанк прогнозировал в июне, однако в 2023 году ее рост резко замедлится, хотя рецессии, вероятно, удастся избежать.