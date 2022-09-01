АЛМА-АТА, 1 сен — ПРАЙМ. Казахстан введет налог на роскошь, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Минэкономики Казахстана рассказало о планах по добыче нефти в стране

"В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь". Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", — заявил он в четверг, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.