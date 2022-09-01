ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета New York Times. Эксперт оценил влияние альянса США по полупроводникам Chip 4 на Китай

"Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices", — отмечает издание.

По данным газеты, в последнее десятилетия упомянутые чипы использовались "в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких функций, как распознавание речи и объектов на фотографиях".

Отмечается, что теперь правительство США требует экспортных лицензий для продажи видов высокопроизводительных чипов. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию.

"Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами за первенство в передовых технологиях", — считает издание. Япония планирует производить полупроводники нового поколения

Ранее Байден подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.