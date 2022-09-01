АЛМА-АТА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транзитный потенциал страны, назвав республику важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации. Власти Казахстана введут налог на роскошь в стране

"Следующая задача — увеличить транзитный потенциал страны. Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации. Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения", — заявил он в четверг, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.

Он напомнил, что республика приступила к реализации крупных проектов в этой области. "В частности, в Актау создается контейнерный хаб, развивается Транскаспийский коридор. К этим работам привлечены лучшие мировые логистические компании", — добавил он.