Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения, заявил Токаев
Президент Казахстана Токаев: страна должна стать транспортным узлом мирового значения
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АЛМА-АТА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транзитный потенциал страны, назвав республику важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации.
"Следующая задача — увеличить транзитный потенциал страны. Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации. Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения", — заявил он в четверг, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента.
Он напомнил, что республика приступила к реализации крупных проектов в этой области. "В частности, в Актау создается контейнерный хаб, развивается Транскаспийский коридор. К этим работам привлечены лучшие мировые логистические компании", — добавил он.