ЖЕНЕВА, 1 сен — ПРАЙМ. Потребительская инфляция в Швейцарии в августе составила 0,3%, в результате чего инфляция за год выросла до 3,5%, говорится в опубликованном в четверг отчёте Федерального статистического управления (ФСУ) на сайте правительства. Годовая инфляция в Эстонии осталась самой высокой в еврозоне в августе

"В августе 2022 года индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 104,8 пункта (декабрь 2020 года = 100). По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил +3,5%", — сказано в документе.

Инфляция в Швейцарии продолжает расти в рамках общемировой тенденции. Так, ранее, по итогам июня, ИПЦ в стране впервые с 2008 года превысил отметку в 3%.

В свою очередь центробанк Швейцарии повысил прогноз инфляции на текущий год до 2,8% с прежних 2,1%, на следующий год — до 1,9% с 0,9%, на 2024 год — до 1,6% также с 0,9%.