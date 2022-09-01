БРЮССЕЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Евросоюз включил в список персональных санкций депутатов Госдумы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева, следует из обнародованного в официальном журнале ЕС документа.

В нем отмечается, что Полякова и Ткачев проголосовали за обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР, и, таким образом, поддержали "проведение политики и действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ее дальнейшую дестабилизацию". Пономарева обвинили в голосовании за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке с ДНР и ЛНР.

Согласно документу, решение вступает в силу с момента публикации.

Всего персональные санкции по Украине введены уже против более тысячи физлиц и порядка ста организаций. Они касаются российского руководства, ведущих политиков, представителей СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителей крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза и замораживание активов. Кроме того, ЕС закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Дипломаты и обладатели служебных паспортов лишились визовых привилегий в ЕС.