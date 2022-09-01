АНКАРА, 1 сен — ПРАЙМ. Направляющееся из Украины в Стамбул судно село на мель в Босфорском проливе, в связи с чем движение судов прекращено, говорится в сообщении береговой охраны Турции. Судно с украинским подсолнечным маслом прибыло в Италию

"Буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну LADY ZEHMA, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Пострадавших при ЧП в Босфорском проливе нет, движение судов там все еще приостановлено, сообщили РИА Новости в офисе губернатора Стамбула.