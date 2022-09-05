ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток, планируется, что он здесь понаблюдает за военными учениями "Восток-2022" и примет участие в Восточном экономическом форуме. На полях ВЭФ запланирована встреча Путина и Пашиняна

Наблюдение за активной фазой стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" запланировано на вторник. Затем президент примет участие в заседании президиума Госсовета "О развитии туризма в РФ", осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме видео-конференц-связи и проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В среду, 7 сентября, Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. Также у президента состоится ряд международных переговоров: с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.