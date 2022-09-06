ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Россия заинтересована в расширении поставок во Вьетнам зерна, в первую очередь пшеницы, а также в увеличении доли на местном рынке экспортируемой мясной продукции и подсолнечного масла, заявил в ходе сессии "Россия — Вьетнам" Восточного экономического форума замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Кукурузные короли: кто наложил лапу на украинское зерно

"Мы заинтересованы в существенном увеличении поставок и видим большой потенциал в первую очередь в увеличении наших поставок зерна, потому что это самая крупная статья – пшеница — в импорте Вьетнама, но мы пока еще недостаточно туда поставляем", — отметил Левин.

Он добавил, что РФ заняла очень крупную долю на мясном рынке Вьетнама, но и далее намерена укреплять и развивать эту торговлю. Кроме того, очень хорошим потенциалом обладает подсолнечное масло, которое в Азии воспринимается как "премиальный продукт". "Мы как один из двух лидеров в области производства и поставок подсолнечного масла, конечно, будем стараться занять достойное место на вьетнамском рынке", — сказал Левин.

Кроме того, взаимный интерес представляет торговля рыбой и морепродуктами: по словам замминистра, РФ сейчас активно диверсифицирует рынки сбыта рыбной продукции, в том числе вследствие коронавирусных ограничений, с которыми столкнулась в Китае, в связи с чем рынок Вьетнама тоже очень перспективен. "В агропромышленном комплексе, как и в других отраслях, с уходом крупных игроков с российского рынка открываются широкие инвестиционные возможности для взаимодействия", — добавил он.

Товарооборот между странами по итогам прошлого года вырос на 6%, до более чем 900 миллионов долларов. И Левин напомнил, что Вьетнам — самый крупный из зарубежных покупателей российского мяса свинины, занимая почти 50% ее экспорта; традиционны поставки зерновых культур – пшеницы, кукурузы, а также детского питания. Вьетнам же в свою очередь поставляет кофе, орехи, фрукты, рыбу.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.