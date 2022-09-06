МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. Политика Лиз Трасс не поможет укрепить позиции Британии, считает Лавров

Экс-премьер выступил со своей последней речью во вторник утром, а затем направился на аудиенцию к королеве в ее резиденцию, находящуюся в замке Балморал в Шотландии.

Глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс отправилась к королеве вслед за Джонсоном. После приема она выйдет от королевы в статусе премьер-министра и после первой речи в новом качестве начнет формировать новое правительство.

Борис Джонсон заявил о своем уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании 7 июля после массовой отставки членов правительства. Он сменил на этом посту Терезу Мэй в 2019 году,

Согласно итогам выборов, в понедельник глава британского МИД Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании. Она набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.