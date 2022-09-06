СМИ: Трасс назначили на должность премьера и поручили создать правительство
СМИ: королева Британии поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Британская королева Елизавета II поручила Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщил телеканал Sky News.
"Королева попросила Трасс стать новым премьер-министром", — сказано в сообщении.
Журналисты отметили, что в ходе встречи королева попросила "нового лидера Консервативной партии сформировать правительство".
Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник. Она стала первым премьером, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.
После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.