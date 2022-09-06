МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Британская королева Елизавета II поручила Лиз Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера, сообщил телеканал Sky News. Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона

"Королева попросила Трасс стать новым премьер-министром", — сказано в сообщении.

Журналисты отметили, что в ходе встречи королева попросила "нового лидера Консервативной партии сформировать правительство".

Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании в понедельник. Она стала первым премьером, который был назначен королевой в Шотландии, а не в Букингемском дворце, как того требует традиция.

После встречи с королевой новый премьер вернется в Лондон и выступит возле офиса на Даунинг-стрит.