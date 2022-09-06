МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мир устал от двойных стандартов США и навязывания неравноправных условий во всех сферах сотрудничества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на восьмом Парламентском форуме БРИКС, прошедшим в режиме видеоконференции. Володин считает, что глобальная торговая система нуждается в дедолларизации

"Мир устал от двойных стандартов Вашингтона, от навязывания неравноправных и невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях, безопасности", — сказал он.

Восьмой Парламентский форум БРИКС проходит во вторник в режиме видеоконференции. В этом году председательствует Китай. С российской стороны участие принимают спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также парламентарии.