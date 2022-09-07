ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году в России достигла 60%, сообщил на сессии Восточного экономического форума "Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства" генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. На ВЭФ представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры

"В результате принципиального подхода доля отказов прокуроров в согласовании внеплановых проверок в этом году по стране достигла 60 %, а в Дальневосточном макрорегионе отклонено три четверти соответствующих инициатив контролеров", — сказал Краснов.

Он отметил, что под надзором прокуроров прекращены и практически аннулированы все плановые контрольные мероприятия в отношении объектов бизнеса, не создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

"В результате, например, на Дальнем Востоке количество проверок сократилось в 10 раз ", — отметил Краснов.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЛИШНИХ ПРОВЕРОК

Краснов рассказал, что Генпрокуратура, Минэкономразвития и аппарат правительства вырабатывают варианты избавления российского бизнеса от большинства проверок.

"Как вы знаете, на Санкт-Петербургском экономическом форуме главой государства предложено кардинально пересмотреть правоотношения в контрольно-надзорной сфере. Полностью и навсегда отказаться от проведения большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Во исполнение данного поручения мы сейчас совместно с Минэкономразвития и аппаратом правительства вырабатываем наиболее эффективные, приемлемые варианты избавления предпринимателей от административного давления. Моя позиция: меньше проверок – больше пользы для экономики", — сказал Краснов.

Он отметил, что также прокуратура с органами власти и бизнес-сообществом провела большую работу по смягчению ответственности предпринимателей. Ее итогом стал целый ряд нововведений, закрепленных в принятых за последние полгода федеральных законах. Они позволят избежать штрафа за впервые совершенное правонарушение, в таких случаях будут ограничиваться предупреждением. Отменено требование о привлечении к ответственности за одно и то же правонарушение юридического лица и его работника. Появилась возможность в течение льготного периода оплатить только половину суммы назначенного хозяйствующему субъекту штрафа.

"В совокупности все отмеченные меры призваны и способны обеспечить реальную поддержку бизнеса в период любого кризиса, который порой весьма неожиданно открывает окно возможностей для развития", — отметил Краснов.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ И УПРОЩЕНИЕ ПРОВЕРОК

По словам генпрокурора, реализация концепции цифрового рубля позволит упростить взаимные платежи и получение мер господдержки бизнесом, даст возможность проводить фискальные проверки без визитов к проверяемым.

Он отметил, что нужно переводить большинство предоставляемых предпринимателям госуслуг в цифровой формат.

"В целом использование современных технологий, на мой взгляд, способно позитивно влиять на бизнес-климат в стране. В числе таких прогрессивных инструментов вижу возможное введение ЦБ цифрового рубля. Его применение позволит упростить проведение взаимных платежей, получение мер государственной поддержки, максимально повысит объективность и прозрачность финансового контроля в отношении всех хозяйствующих субъектов, проще говоря, позволит проводить фискальные проверки — видеть, как проводятся расчеты ", — сказал Краснов.

ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.