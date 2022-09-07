ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Западные политики ведут себя как тинейджеры, забывая о том, что они должны представлять национальные интересы своей страны, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Песков не исключил возможности встречи Путина и Кнайсль на ВЭФ

"Я должна с сожалением признать, что во многих западных столицах политики обладают менталитетом тинэйджеров, они думают о своем эмоциональном возмущении, вместо того, чтобы размышлять о политике национальных интересов", — отметила она на площадке восточного экономического форума во Владивостоке.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.