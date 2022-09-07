2022-09-07T07:15:00+03:00
2022-09-07T07:16:22+03:00
2022-09-07T07:15:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220907/838028445.html
Путин отметил хорошую тенденцию роста товарооборота России и Мьянмы
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года он увеличился в 2,4... ПРАЙМ, 07.09.2022
макроэкономика, экономика, новости, владимир путин, мьянма
https://1prime.ru/images/83801/69/838016993.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83801/69/838016993.jpg
https://1prime.ru/images/83801/69/838016992.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83801/69/838016992.jpg
https://1prime.ru/images/83801/69/838016980.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83801/69/838016980.jpg
https://1prime.ru/energy/20220907/838027313.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года он увеличился в 2,4 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года", — сказал Путин на встрече с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ.
Президент РФ отметил, что у главы государственного административного совета Мьянмы большая программа в России, которая включает и посещение космодрома Восточный, и поблагодарил его за визит.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.