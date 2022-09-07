ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года он увеличился в 2,4 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов и готова платить в рублях

"Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года", — сказал Путин на встрече с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ.

Президент РФ отметил, что у главы государственного административного совета Мьянмы большая программа в России, которая включает и посещение космодрома Восточный, и поблагодарил его за визит.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.