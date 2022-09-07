МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО РЕШИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, КТО ДОЛЖЕН ОСВАИВАТЬ 10 МЛРД РУБ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ — МИНСТРОЙ ИЛИ РОСТУРИЗМ, ЗАЯВИЛ ПУТИН

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