Евростат повысил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале
Евростат: ВВП еврозоны вырос на 4,1% в годовом выражении во втором квартале
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, во втором квартале вырос на 4,1% в годовом выражении и на 0,8% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателей на уровне предыдущей оценки: рост на 3,9% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.