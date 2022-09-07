МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, во втором квартале вырос на 4,1% в годовом выражении и на 0,8% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Греф прогнозирует снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателей на уровне предыдущей оценки: рост на 3,9% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.