МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Лиз Трасс уйдет с поста премьер-министра Британии с позором, как и ее предшественник "лохматый Бориска", заявил зампердседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Путин прокомментировал избрание Трасс премьером Великобритании

"Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам политика, "новая премьерша некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем".

Медведев подчеркнул, что Трасс пытается "косить" под Маргарет Тэтчер, рассчитывая справиться с кризисом в стране, к которому привели "ее бредовые санкционные упражнения".

"Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и её предшественник — лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется ещё одна", — отметил зампред Совбеза России.