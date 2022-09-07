МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,08% на 5 сентября с 14,31% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Путин назвал причину глобальной инфляции

"За неделю с 30 августа по 5 сентября дефляция составила минус 0,13% после минус 0,16% за неделю с 23 по 29 августа. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 14,08% год к году (на 29 августа: 14,31% в годовом выражении)", — говорится в документе.

"Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (-0,18%) при удешевлении плодоовощной продукции (-3,37%). На туристические и регулируемые услуги на отчетной неделе цены продолжили снижаться по мере сезонного сокращения спроса (-0,72%). Кроме того, продолжилось удешевление непродовольственных товаров (-0,03%), в том числе электро- и бытовых приборов, а также строительных материалов", — добавляют авторы обзора.

Ранее в среду президент России Владимир Путин говорил, что инфляция в России по итогам года будет на уровне 12%. Он также высказал оценки некоторых экспертов, которые говорят, что в первом-втором квартале следующего года инфляция может выйти на показатели в 5-6%, или даже 4%.