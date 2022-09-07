ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч гостей, подписаны соглашения на 3,255 триллиона рублей, это рекорд, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

"Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тысяч гостей. Подписаны соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов. Это тоже рекорд", — сказал Трутнев журналистам, подводя итоги форума.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.