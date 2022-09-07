МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Замедление годовой инфляции в РФ в ближайшие месяцы продолжится, однако действие разовых дезинфляционных факторов уже ослабевает, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,08 процента

"Замедление годовой инфляции в ближайшие месяцы продолжится с учетом ухода из расчета высоких темпов роста цен в конце прошлого года. Это происходит благодаря сильным дезинфляционным факторам разового характера, прежде всего укрепившемуся рублю", — пишут авторы материала.

Вместе с тем появляются признаки увеличения инфляционного давления. "Действие разовых дезинфляционных факторов, прежде всего ранее произошедшего укрепления рубля, ослабевает. Одновременно растет потребительская активность, в том числе подпитываемая оживлением потребительского кредитования. Все более значительный вклад в совокупный спрос вносит бюджет", — указывают аналитики.

Следствием этих тенденций станет постепенное усиление инфляционного давления в экономике: текущие темпы роста потребительских цен в предстоящие месяцы увеличатся с поправкой на сезонность, добавили они.

Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против экономики, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке. Темпы роста цен в стране достигли пика в апреле, когда они составили 17,83%. Однако затем на фоне укрепившегося рубля, восстановления импорта и хорошего урожая инфляция начала замедляться.

Так, по данным Минэкономразвития, в годовом выражении на 5 сентября инфляция составила 14,08%. В месячном выражении в России с июня наблюдается дефляция, которая по итогам июля ускорилась до 0,39% с 0,35% месяцем ранее.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России в текущем году составит 12-15%, в 2023 году — 5-7%, в 2024 году — 4%.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.