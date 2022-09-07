МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Деловая активность в экономике РФ в июле-августе расширилась, углубления экономического спада не произошло, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Аналитики ЦБ прогнозируют дальнейшее замедление годовой инфляции в России

"Динамика экономической активности остается неоднородной и неустойчивой из-за высокой неопределенности. Одновременное действие разнонаправленных тенденций и факторов может иметь разное влияние на отдельные предприятия даже в рамках одной отрасли. Тем не менее в совокупности их действие привело в июле – августе к некоторому расширению деловой активности в российской экономике в целом. Углубления экономического спада не произошло", — пишут аналитики.

Они отмечают, что на этом фоне у бизнеса и населения формируются положительные ожидания на перспективу, что способствует росту потребительской и предпринимательской уверенности и найдёт отражение в поведении потребителей и бизнеса в ближайшие месяцы, подпитывая спрос.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.