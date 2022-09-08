МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Центробанка способствовали планированию надежного финансирования основных функций государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в интервью телеканалу "Россия-24". "Пусть одумаются": Путин указал Западу на пути решения энергокризиса

"Стабилизационный фонд, который позже стал фондом национального благосостояния — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности… и вместе с Банком России… дало возможность планировать надежное финансирование всех основных функций государства", — сказал он.

Также положительную роль сыграли создание электронного бюджета, технологических платформ и таможенное администрирование.

По его словам, все это в совокупности дало возможность чувствовать россиянам финансовую стабильность даже в условиях санкций.