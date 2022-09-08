МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Польше следует выучить историю, прежде чем высказываться о войне с Россией, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал, почему идею США о потолке цен на нефть вряд ли поддержат

Так он прокомментировал заявление польского Минобороны, которое потребовало увеличить траты на вооружение армии, не считаясь с расходами. Ведомство обосновало это якобы "серьезным риском" войны с Россией, с которым страна столкнется в течение 3-10 лет, причем, как считают в Варшаве, все зависит от того, чем закончится конфликт на Украине.

"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", — подчеркнул Пушков.