ОМСК, 8 сен — ПРАЙМ. Полноценное серийное производство ракет "Ангара" запустят в Омске в 2024 году, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства. Россия найдет способы преодолеть санкции в космонавтике, заявил Борисов

Серийное изготовление составных частей ракет семейства "Ангара" на омском производственном объединении "Полет" идет уже сейчас.

"Между правительством Омской области и ПО "Полет" налажен конструктивный диалог, предприятию оказывается необходимая помощь и поддержка в решении различных вопросов, в том числе и кадровых проблем. Полноценное серийное производство "Ангары" запустят в Омске в 2024 году", — отметили в пресс-службе.

Сейчас идет реконструкция и техническое перевооружение производственных корпусов. Также планируется построить корпус для дополнительных контрольно-испытательных станций для ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5".