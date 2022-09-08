БЕРЛИН, 8 сен — ПРАЙМ. Институт мировой экономики в Киле снизил прогноз по динамике ВВП ФРГ на 2023 год сразу на 4 процентных пункта из-за высоких цен на энергоносители и теперь вместо роста на 3,3% ожидает спад на 0,7%, говорится в пресс-релизе научной организации, который поступил в РИА Новости. В минэкономики Германии считают цены на газ высокими, но не взрывными

"Подъем немецкой экономики будет резко прерван… В текущем году по-прежнему ожидается рост ВВП на 1,4 процента, что на 0,7 пункта меньше, чем прогнозировалось в июне. На следующий год Кильский институт пересматривает свой прогноз в сторону понижения на 4 процентных пункта — вместо сильного плюса ожидается, что экономика Германии сократится на 0,7 процента", — говорится в релизе.

Также институт ожидает роста инфляции в 2023 году — до 8,7 процентов. Прогноз роста инфляции в текущем году составляет 8 процентов. По словам вице-президента института и главы отдела экономического прогнозирования Штефана Кутса, из-за высоких цен на энергоносители "в Германию катится экономическая лавина". Наиболее пострадали энергоемкие секторы экономики, связанные с производством и потреблением, сказал Кутс.

Ожидается, что расходы Германии на импорт энергоносителей вырастут на 123 миллиарда евро в этом году и еще на 136 миллиардов евро в следующем году. В результате объем производства в Германии в следующем году будет на 130 миллиардов евро ниже, чем ожидалось ранее. В этой связи покупательная способность частных домохозяйств упадет на 4,1 процента, что станет самым резким падением, когда-либо наблюдавшимся в объединенной Германии, говорится в прогнозе.

В своем прогнозе развития конъюнктуры в Германии, представленном в июне, институт в Киле ожидал рост инфляции в 2022 году на уровне 7,4 процента, рост ВВП в 2,1 процента. В 2023 году, согласно июньскому прогнозу, рост ВВП должен был составить 3,3 процента.