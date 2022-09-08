МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Выступая в ходе Московского финансового форума, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что суверенитет финансовой системы России не стоит путать с самоизоляцией, поскольку последняя привела бы к снижению благосостояния населения. В Минфине назвали неожиданную замену валюте

"Когда говорят о суверенитете, мне кажется, очень важно акцентировать на том, что это не автаркия, это не самоизоляция финансовой системы. Автаркия, самоизоляция — это был бы просто путь к снижению благосостояния людей в конечном счете", — подчеркнула она.

Набиуллина отметила, что суверенные государства действуют в глобальном мире, как и их финансовые системы.

"Мы остаемся интегрированными с теми странами, которые готовы поддерживать отношения с нами. Даже закрытие привычных для нас финансовых рынков — это не повод все побросать и сказать, что мы будем сейчас что-то новое придумывать", — подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина отметила, что Россия в рамках трансформации экономики должна повысить производительность труда и конкурентоспособность, а не только изменить географию рынков. Она пояснила, что события этого года не оставили нам выбора, и необходимо было доделать структурную перестройку экономики.

"Все-таки должна повышаться производительность труда, у нас должны быть большая доля технологической продукции. Вообще, экономика должна быть способна к инновациям. Это то, чего мы хотим — конкурентоспособная экономика, в конечном счете", — подчеркнула глава регулятора.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛЛА

Глава Центробанка подчеркнула, что перед финансовым сектором России стоит вызов нарастить долевое финансирование, для чего нужно доверие инвесторов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас очень много инвестиций делается условно в долг — компании нагружаются долгом. У нас чрезвычайно не хватает акционерного капитала. Перед финансовым сектором стоит задача и вызов нарастить именно это долевое финансирование, привлечение капитала, а это доверие инвесторов — ключевая вещь", — сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.

О СОЗДАНИИ ФОНДА КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

По словам главы Банка России, регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки западом активов.

"Мы сейчас обсуждаем идею в том числе, может быть, создание фонда компенсации, на базе АСВ можно, чтобы доходы со средств, которые мы со своей стороны заморозили, нерезидентов — этими доходами можно было компенсировать для массовых инвесторов", — сказала она.

Нужно "двигать" проблему замороженных активов, пояснила Набиуллина, важно вернуть доверие инвесторов.

ВОЗВРАЩЕНЕ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ

"России нужно вернуться к раскрытию информации эмитентами, но с изменениями, чтобы не создавать санкционных рисков для компаний", подчеркнула Набиуллина. Набиуллина призвала наращивать социальную поддержку в условиях кризиса

"В начале два слова о доверии, потому что я считаю, что это действительно критически важно, и никакие бюджетные инвестиции не компенсируют недостаток доверия. Даже если будут бюджетные инвестиции… будут механизмы гарантий, субсидии, софинансирование — все равно без доверия инвесторов никто своими деньгами рисковать не будет. Доверие критически важно, нам нужно сделать все для того, чтобы его вернуть", — объяснила она.

Набиуллина сказала, что, когда она говорит слово "вернуть", она имеет в виду, что оно, разумеется, пострадало в результате санкций, когда у людей оказались замороженные активы.

"В результате того, что мы во многом закрыли информацию финансовую, инвесторы не могут ориентироваться сейчас, куда вкладывать, потому что эта информация сейчас закрыта, безусловно, предсказуемость дивидендной политики крупнейших наших эмитентов. Это очень важные элементы для того, чтобы инвесторы, наши граждане, бизнес, финансировали структурную перестройку экономики", — также сказала глава Центробанка.

"Еще раз — вернуться к раскрытию информации, понятно, с изменениями, чтобы не создавать рисков санкционных, чувствительности, и так далее. И конечно, для того, чтобы вернуть доверие… — придумать механизмы, которые смягчат проблемы замороженных активов у наших людей, которые вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена", — сказала глава Банка России.

РУБЛЬ ДОЛЖЕН СНОВА СТАТЬ КОНВЕРТИРУЕМЫМ

В рамках Московского финансового форума выступил и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он отметил, что в текущем году рубль перестал быть конвертируемым, но он должен вернуть себе этот статус, чтобы стать привлекательной валютой для международных расчетов.

"Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля… Стать привлекательной валютой для расчетов очень трудно, не будучи конвертируемой, ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше — то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов"", — сказал он.

Кудрин отметил, что экспорт и импорт сейчас больше чем на 50% в долларах оценивается, и еще примерно на 30% в евро. Нам очень сложно заменить это другими валютами, включая и более "мягкие" — и российским рублем, и даже юанем… Я надеюсь, что мы вернемся к конвертируемости, тогда наша внешняя политика должна работать на повышение престижа рубля для международных расчетов", — добавил Кудрин.

О ГЛАВНОЙ СЛАБОСТИ РОССИИ

Кудрин также отметил, что зависимость экономики от углеводородов по-прежнему является главной слабостью России. На это что глава Минфина Антон Силуанов ответил, что возможности сырьевой экономики России являются также ее силой.

"Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов", — заявил Кудрин, выступая на Мосфинфоруме. По его мнению, России нужно научиться с этой слабостью работать.

Силуанов же обратил внимание, что нужно просто разумно подходить к тратам.

"Если потратить все нефтегазовые доходы и получить "голландские последствия" — вот от этого нужна прививка и профилактика", — подчеркнул глава Минфина.

"Я бы здесь поспорил, это наша сила тоже. Нефтегазовый сектор, кстати сказать, очень высокотехнологичный. И инвестиции в высокотехнологичный сектор — дорогого тоже стоит", — парировал Силуанов.

О ДОЛГОСРОЧНОМ РОСТЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ РОССИЯН

Возможность обеспечить стабильный долгосрочный рост реальных доходов россиян есть, при этом в кризис возможен их спад, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Politico: Россия поставила Европу перед лицом "горькой правды"

"Сможем ли мы обеспечить стабильный устойчивый рост реальных доходов, не только бюджетников, не только бюджетных обязательств, а в стране? В этом смысле я считаю, что такие инструменты, институты есть, безусловно, они должны базироваться на устойчивом росте, но кроме того, конечно, в кризисный год, в любом случае, может быть потеря реальных доходов — кризисы, к сожалению, сложнее переживать, — но в среднем долгосрочном периоде мы должны обеспечить и можем обеспечить устойчивый рост реальных доходов", — сказал Кудрин, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

При этом он отметил, что "бюджетные обязательства, социальные, в том числе проиндексированные, исполнить абсолютно возможно".

"Но вопрос сложнее — в "нулевые" годы у нас уровень жизни, реальный доход населения увеличились в три раза. Понятно — от низкого уровня конца 1990-х. За последнее десятилетие реальные доходы населения у нас снизились — средний житель страны стал меньше получать в реально выражении", — напомнил Кудрин, который с 2000 по 2011-й год был министром финансов России.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ

Россия сохранит текущий уровень социальной поддержки населения и будет ее развивать, делая более эффективную адресную систему помощи, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

"Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи", — ответил он на вопрос, сохранит ли Россия нынешний уровень социальной поддержки и сможет ли его наращивать. Он выразил уверенность, что формула финансового суверенитета для России — это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.

"Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой — первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на "дадут ли нам в долг или нет", — пояснил Силуанов.

По словам министра, тема финансового суверенитета является "очень важной" для России. Силуанов отметил, что, несмотря на то, что союзники России — "это армия и флот", без финансовой составляющей это "не годится".