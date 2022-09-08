РИМ, 8 сен — ПРАЙМ. Новый пакет помощи итальянским семьям и компаниям для противодействия энергетическому кризису будет включать как минимум 6,2 миллиарда евро, которые поступили в бюджет в качестве дополнительных средств. Италия сократит отопительный сезон на две недели ради экономии

С начала года итальянское правительство выделило на решение энергетического кризиса 52 миллиардов евро. Новый декрет, как сообщила газета Corriere della Sera, может быть принят на следующей неделе и будет содержать различные меры поддержки предприятий и семей в объеме 12 миллиардов евро.

Как сообщили в пресс-службе итальянского правительства, Совет министров страны одобрил отчет парламенту, которые "обновит программные цели государственных финансов" после прихода новых доходов.

"Дополнительные поступления (6,2 миллиарда евро) будут представлять собой основной компонент нового декрета (о помощи), который правительство утвердит после прохождения в парламенте с целью противодействия последствиям удорожания энергии для семей и предприятий", — сообщают источники в Совмине.