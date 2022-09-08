ОТТАВА, 8 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Канаде становится все более широкомасштабной и есть риск того, что она укоренится в экономике, заявила старший заместитель главы Банка Канады Кэролин Роджерс в четверг, предупредив, что на пути борьбы с растущими ценами "лежит много трудностей". Повышение ставки ЕЦБ не остановит инфляцию в еврозоне

Роджерс сказала, что Управляющий совет обсудил "сохраняющийся риск того, что инфляция укоренится" перед тем, как принял решение по ключевой ставке. Она выступила на следующий день после того, как Банк Канады повысил ставку до 3,25%, самого высокого уровня за 14 лет.

"Экономика Канады продолжает функционировать при избыточном спросе, несмотря на недавнее снижение активности на рынке жилья, и инфляционное давление становится все более широкомасштабным", — отметила Роджерс.

Она повторила, что нужно продолжить повышение ставок, не обозначив, сколько еще повышений будет в дальнейшем.

"Возвращение инфляции к 2% потребует некоторого времени. Мы также знаем, что на этом пути нас ждут трудности", — заявила она.

Хотя инфляция в Канаде опустилась до 7,6% в июле с 8,1% в июне, базовые индикаторы инфляции продолжили расти, показывая на рост 5% или более, заметила Роджерс.

"Это показывает, насколько сильной остается базовая инфляция в Канаде", — отметила она.

Роджерс сказала, что потребуется до двух лет, чтобы более высокие ставки оказали полное влияние на инфляцию. Центральный банк продвинулся в повышении ставок на 300 б.п. всего за 6 месяцев.

В июле Банк Канады прогнозировал, что инфляция будет оставаться намного выше целевого уровня 2% в 2022 и 2023 годах, прежде чем снизится к 2% к концу 2024 года. Тем не менее, повышательные риски для темпов роста цен сохраняются, добавила Роджерс.

"Мы знаем, что канадцы накопили дополнительные сбережения за время пандемии. Есть риск того, что потребительские расходы облают большим импульсом, чем мы ожидаем, и это сделает инфляцию более устойчивой", — сказала она, указав также на неопределенность вокруг цен на сырьевые товары.