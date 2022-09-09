МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Вопрос о поездке президента России Владимира Путина на похороны королевы Британии Елизаветы II не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. СМИ: Карла III официально провозгласят королем Британии в субботу

"Такой вариант не рассматривается", — ответил он на вопрос о том, может ли Путин лично поехать на похороны королевы.

Ранее Путин выразил соболезнования королю Британии Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II.

По словам Пескова, сейчас нет ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах, так как надо дождаться объявления протокола церемонии.

"Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений", — сказал он.

Песков отметил, что отношение к Елизавете II в России было уважительное за ее мудрость, международный авторитет, сейчас такие качества в дефиците.

"Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", — сказал Песков журналистам.

В четверг Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.