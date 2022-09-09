ПРАГА, 9 сен — ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне — экономическом ядре Евросоюза — варьируется по разным странам от 6% до 20%, сказала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии. В ЕЦБ спрогнозировали высокую инфляцию в еврозоне в 2023 году

"Растущая инфляция в еврозоне является основным источником опасений. Она варьируется от 6% до 20%", — сказала она.

Как сообщалось ранее, в целом в регионе единой европейской валюты, куда входят 19 из 27 государств ЕС, годовая инфляция побила новый рекорд в 9,1% по итогам августа, согласно предварительной оценке Евросовета.

Совет управляющих ЕЦБ решительно настроен снизить ее до своего целевого показателя в 2% в среднесрочной перспективе, добавила Лагард.