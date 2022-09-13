МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Работодатели с 13 сентября сдают в Фонд социального страхования новое заявление на возмещение стоимости услуг по погребению, сообщил ФСС. Работодатели стали реже требовать высшее образование у соискателей

"Опубликован приказ ФСС от 23.06.22 № 246 с правилами выплаты такого пособия. Он вступает в силу с 13 сентября 2022 года. В приказе приведены новые формы заявления о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение и заявления о возмещении стоимости услуг по погребению", — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что заявление по новой форме и справка о смерти нужны, чтобы возместить из ФСС пособие на погребение, выплаченное работодателем родственникам умершего сотрудника.

Само пособие по-прежнему выплачивается работодателем, а потом ФСС возмещает ему эти расходы. Решение о возмещении принимается в течение 10 календарных дней после направления заявления и справки. Выплата придет в течение двух календарных дней со дня принятия решения.

Размер пособия с 1 февраля составляет 6964,68 рубля (без учета районного коэффициента).