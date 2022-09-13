МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Западные санкции не убьют РФ, а приведут к формированию новой России, обращенной на Восток и без иллюзий относительно Запада, считает преподаватель в Институте финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета, обозреватель государственной газеты Global Times Ван Вэнь. В Китае предложили России разработать меры реагирования на западные санкции

"Россия представляет собой наиболее типичную страну, ускоряющую разворот на Дальний Восток. С этой точки зрения санкции Запада не убьют Россию, но создадут новую Россию, которая отбрасывает иллюзии насчет Запада и постепенно все глубже интегрируется с Востоком, обретая новую себя, довольствуясь выгодой расцвета Востока", — отмечает Ван Вэнь.

По его мнению, в ближайшие два десятилетия произойдет беспрецедентное перетекание денежных средств в страны Востока. К тому же, считает он, регион становится центром инновационных технологий и даже наиболее привлекательным местом для американцев, уезжающих в другие страны на постоянное место жительства.

Помимо прочего, автор статьи отмечает, что Россия быстро находит альтернативы компаниям, уходящим с российского рынка после начала спецоперации на Украине, а многие магазины до сих пор работают. По мнению издания, "ежедневная жизнь россиян не особо подверглась влиянию западных санкций", но они могли повлиять в некоторой мере на представителей среднего класса или группы с доходами выше среднего.

Кроме того, Ван Вэнь отметил участие гостей более чем 60 стран на Восточном экономическом форуме, добавив, что не видел там представителей США.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.