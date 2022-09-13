Путин обсудил формирование "подушки безопасности" для российской экономики
Песков сообщил об отсутствии решений по бюджетному правилу и формированию "подушки безопасности"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания в понедельник обсуждал бюджетное правило и формирование "подушки безопасности", но конкретных решений по этим вопросам пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня. Они будут дорабатываться, досогласовываться", — сказал он.
Песков подчеркнул, что по данным вопросам необходимо выработать единую позицию, поэтому обсуждение будет продолжаться.
Владимир Путин 12 сентября провел совещание по экономическим вопросам в рамках бюджетного процесса. Президент подчеркнул, что бюджет на 2023-2025 годы должен учитывать все вызовы, с которыми сталкивается Россия.