МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания в понедельник обсуждал бюджетное правило и формирование "подушки безопасности", но конкретных решений по этим вопросам пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин оценил состояние российского бюджета

"В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня. Они будут дорабатываться, досогласовываться", — сказал он.

Песков подчеркнул, что по данным вопросам необходимо выработать единую позицию, поэтому обсуждение будет продолжаться.

Владимир Путин 12 сентября провел совещание по экономическим вопросам в рамках бюджетного процесса. Президент подчеркнул, что бюджет на 2023-2025 годы должен учитывать все вызовы, с которыми сталкивается Россия.

Российский лидер также заявил о неизбежности процесса дедолларизации и затронул вопрос о необходимости формирования "подушки безопасности" за счет сэкономленных средств.