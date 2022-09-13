МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев затронул в Госдуме вопрос о восстановлении доступа к социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

По его словам, топ-менеджмент Meta* еще весной принес извинения за свои высказывания в адрес россиян, а в соцсети начали модерацию.

"Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram*, раз он начал себя хорошо вести?" — предложил депутат.

Тверской суд Москвы в марте этого года запретил Instagram* в России за экстремистскую деятельность. Как сообщала Генпрокуратура, такое решение направлено на защиту россиян от дальнейшего нарушения их прав.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская