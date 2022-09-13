МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Выходные, объявленные в связи с похоронами британской королевы Елизаветы II, могут усугубить экономический кризис в стране, передает издание Market Watch.

Отмечается, что в день проведения похорон 19 сентября закроются большинство бизнесов, банков и государственных учреждений. Это может еще сильнее ударить по ВВП Великобритании, который уже сократился на 0,1% за второй квартал из-за празднования платинового юбилея королевы.

На ухудшение экономической ситуации, по мнению главного экономиста компании Investec Филиппа Шоу, может повлиять и траурное настроение нации, которое сократит расходы на потребление, к тому же крупнейшие сети супермаркетов прекратят работу в течение нескольких часов в день похорон.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до рекордных с 1982 года 10,1% с 9,4% месяцем ранее.