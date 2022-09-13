МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Очередное заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в ноябре, говорится в материалах Кремля ко встрече президентов РФ и Ирана в Самарканде на полях ШОС. ШОС предложил альтернативу западноцентричным механизмам, заявил Ушаков

"Работает постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (российской сопредседатель — Александр Новак). Ее очередное заседание запланировано провести в ноябре этого года", — говорится в материалах.

Отмечается, что товарооборот двух стран в 2021 году увеличился на 81,4% (до 4,1 миллиарда долларов), а в январе-августе этого года прибавил еще 30% и преодолел отметку в 3 миллиарда долларов.