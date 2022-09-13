МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. России следует сейчас — когда и доллар, и евро стали токсичными валютами — хранить свои резервы в золоте, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. ШОС предложил альтернативу западноцентричным механизмам, заявил Ушаков

На прошлой неделе помощник президента РФ Максим Орешкин высказал точку зрения, что российские резервы надо хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например, китайский юань. Также на прошлой неделе по этой теме высказывался глава Минфина Антон Силуанов — по его мнению, хранить резервы надо в золоте, а также в юанях и других валютах дружественных стран.

"Поскольку доллар, евро стали токсичными валютами, свои золотовалютные резервы России нужно хранить в настоящее время в золоте, как это делают, к слову, и США, и КНР. Ведь золото – это, по сути, универсальная надежная валюта, которая всегда имеет вес и цену. Его можно продать, и на него можно все купить", — сказал Журавлев.

Рубли же, по его словам, не могут стать основой золотовалютных запасов России по определению.

"Да, многие страны вместо золота хранят доллары, как это до недавнего времени делали и мы. Ведь золото торгуется на мировых рынках в долларах. Но своя собственная валюта не может быть эквивалентом золота. Поэтому наш рубль может быть резервной валютой Белоруссии или какой-то другой страны, но не самой России", — заключил эксперт.