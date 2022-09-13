Эксперт Журавлев считает, что резервы России надо хранить в золоте
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. России следует сейчас — когда и доллар, и евро стали токсичными валютами — хранить свои резервы в золоте, заявил РИА Новости научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
На прошлой неделе помощник президента РФ Максим Орешкин высказал точку зрения, что российские резервы надо хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например, китайский юань. Также на прошлой неделе по этой теме высказывался глава Минфина Антон Силуанов — по его мнению, хранить резервы надо в золоте, а также в юанях и других валютах дружественных стран.
"Поскольку доллар, евро стали токсичными валютами, свои золотовалютные резервы России нужно хранить в настоящее время в золоте, как это делают, к слову, и США, и КНР. Ведь золото – это, по сути, универсальная надежная валюта, которая всегда имеет вес и цену. Его можно продать, и на него можно все купить", — сказал Журавлев.
Рубли же, по его словам, не могут стать основой золотовалютных запасов России по определению.
"Да, многие страны вместо золота хранят доллары, как это до недавнего времени делали и мы. Ведь золото торгуется на мировых рынках в долларах. Но своя собственная валюта не может быть эквивалентом золота. Поэтому наш рубль может быть резервной валютой Белоруссии или какой-то другой страны, но не самой России", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20220913/838103010.html