АНКАРА, 14 сен — ПРАЙМ. Препятствий для вывоза российского зерна на мировые рынки нет, но есть компании, которые не решаются на перевозку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Франция планирует ограничить рост цен на газ и электричество

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Во-первых, в настоящее время происходит, на первый взгляд, плавный процесс. Как вы знаете, зерновое соглашение рассчитано на 4 месяца и заканчивается 19 ноября… У России также были претензии к тому, куда отправляются суда, вывозящие продукцию из нашей страны. Мы пересматривали это, сколько и куда идет, какой процент идет в какие страны, сколько идет в Африку, мы всегда пересматривали все это. Конечно, экспорт удобрений также важен. Сельскохозяйственные страны испытывают серьезную потребность в удобрениях, Турция также нуждается в удобрениях, а цены на удобрения значительно выросли. После реализации этого соглашения цены на зерновые продукты испытали самое большое снижение с 2008 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на зерно в июле упали на 11%. Это серьезное падение", — сказал Чавушоглу журналистам.

По его словам, экспортируемая Россией продукция не включена в санкции, но существуют ограничения и эмбарго, такие как возможность судов получать обслуживание в портах или причаливать, страхование и банковское дело.

"Хотя заявления были сделаны, особенно когда Россия пожаловалась на этот вопрос, я связался по телефону с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном и генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем. Позже Блинкен, американская администрация и генеральный секретарь сделали заявления. Но, несмотря на эти заявления, есть суда и транспортные компании, которые не решаются перевозить российское зерно, но препятствий нет. То есть, в настоящее время Россия также может экспортировать свою продукцию", — сказал Чавушоглу.

Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.