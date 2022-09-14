ООН, 14 сен — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также перспективы продления зерновой сделки. В Турции заявили об отсутствии препятствий для вывоза российского зерна

"Последний раз я говорил с президентом Владимиром Путиным сегодня утром. Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и ее возможное продление и расширение", — сказал Гутерреш на пресс-конференции.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Есть, как вы знаете, разговоры о возможности экспорта российского аммиака через Черное море в соответствии с методологией, которую применят Совместный координационный центр", — добавил он.

Кроме того, по словам Гутерреша, он обсудил с Путиным "препятствия, которые все еще есть в том, что касается экспорта российского продовольствия и удобрений".

Также генсек ООН обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящую поездку миссии по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке.