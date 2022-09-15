МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ожидания британцев по поводу инфляции на год вперед в прошлом месяце выросли до рекордного максимума, хотя более долгосрочные инфляционные ожидания опустились с достигнутых ранее многолетних значений. Об этом свидетельствуют данные, представленные в четверг Банком Англии. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,06 процента

Уровень удовлетворенности общественности тем, как центральный банк контролирует инфляцию, опустился до самого низкого уровня с 1999 года, когда начали рассчитывать этот индикатор. Такое развитие событий даст властям дополнительную пищу для размышлений в преддверии запланированного на 22 сентября заседания центрального банка.

Опрос Банка Англии проводился в период с 5 по 8 августа, то есть как раз после того, как Банк Англии впервые с 1995 года повысил процентные ставки на половину процентного пункта, но до того, как стало известно о том, что инфляция в июле достигла 40-летнего максимума 10,1%, а также о заморозке цен на электричество для всех британских домохозяйств.

Ожидания по поводу инфляции на год вперед выросли до рекордного максимума 4,9% против 4,6% в майском отчете. При этом ожидания относительно инфляции еще через 12 месяцев опустились до 3,2% с 3,4%, самой высокой отметки с 2013 года.

Ожидания по поводу инфляции на пять лет вперед упали до 3,1% с 3,5%, оказавшись ниже долгосрочного среднего уровня.

Банк Англии больше ориентируется на среднесрочные, чем на краткосрочные инфляционные ожидания, которые обычно формируются последними значениями общей инфляции. Более долгосрочные ожидания, по мнению Банка Англии, оказывают влияние на ценовую и зарплатную политику компаний.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что на следующей неделе Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на половину процентного пункта, до 2,25%, тогда как финансовые рынки считают, что ставка поднимется до 2,5%.

Представленный в четверг отчет показал, что 33% населения недовольны мерами, которые принимает Банк Англии для сдерживания инфляции, а 25% считают эти меры удовлетворительными.