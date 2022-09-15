САМАРКАНД, 15 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде, сообщает корреспондент РИА Новости.

Повесткой встречи будет в том числе сотрудничество в сфере экономики. Путин ждет новых рекордов в торговле между Россией и Китаем

Москва придает этой встрече особое значение, учитывая обстановку в мире. В нынешних условиях, когда на Россию оказывается санкционное давление, сотрудничество с Китаем остается устойчивым и продолжает набирать обороты, отмечают в Кремле. Страны настроены на достижение к 2024 году товарооборота в 200 миллиардов долларов.

Также в рамках встречи планируется обсуждение ряда важных тем международной повестки, в том числе украинский кризис.

США предпочли не комментировать предстоящую встречу, напомнив, что ранее "обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией".