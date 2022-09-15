АНКАРА, 15 сен — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину.

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"Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам. Турция и ООН прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия войны на Украине. Например, сегодня (в среду – ред.) я разговаривал с президентом России (Владимиром – ред.) Путиным. Президент Эрдоган встретится с ним в Самарканде. Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира", — заявил Гутерреш в интервью агентству Anadolu.