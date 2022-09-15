МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия и Узбекистан планируют укреплять сотрудничество в финансово-банковской сфере, в том числе увеличивая доли нацвалют во взаиморасчетах, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Путин призвал поощрять сотрудничество бизнеса России, Китая и Монголии

"Стороны поддерживают дальнейшее укрепление сотрудничества в финансово-банковской сфере и отмечают важность бесперебойного проведения расчетов между кредитными организациями двух стран, в том числе путем установления прямых корреспондентских отношений, а также увеличения доли национальных валют в двусторонних расчетах с учетом заинтересованности хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеторговые операции", — говорится в декларации.

Отмечается, что стороны продолжат сотрудничество по обеспечению полноценно действующего режима свободной торговли между странами на основе международных обязательств Российской Федерации и Республики Узбекистан.

"Стороны высоко оценивают позитивные тенденции в двустороннем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Стороны исходят из того, что для расширения двусторонней торговли необходим поиск путей наращивания взаимного товарооборота, доведения его объемов до уровня, соответствующего имеющемуся потенциалу", — говорится в документе.

Кроме того, согласно декларации, Москва и Ташкент будут углублять сотрудничество в области энергетики и по вопросу поставок нефти в Узбекистан. Также страны продолжат развивать военно-техническое сотрудничество, сотрудничать в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Путин сообщил о росте доли взаиморасчетов России и Китая в нацвалютах

ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ САММИТА ШОС

Узбекистан и Россия подпишут соглашения на 4,6 миллиарда долларов в рамках визита российского президента Владимира Путина в Самарканд, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.

В четверг Мирзиеев и Путин провели встречу на "полях " саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Отмечено, что в рамках текущего визита президента России в Узбекистан подписывается пакет новых инвестиционных соглашений на 4,6 миллиардов долларов в сферах машиностроения, химии, нефтехимии и геологии', — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны условились принять совместный комплексный план действий по развитию индустриально-технологического партнерства, в первую очередь, в сферах электроники, фармацевтики, текстильной и швейно-трикотажной промышленности.

"Стороны условились создавать в регионах Узбекистана совместные индустриальные парки, провести очередной Форум регионов Узбекистана и России в октябре этого года", — добавили в пресс-службе.

Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в её экономику составили уже более 10 миллиардов долларов. РФ сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличился на 32%, до 4,065 миллиарда долларов.