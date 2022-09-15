ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. США ввели новые санкции против России, в том числе против помощника президента Максима Орешкина и главы Чеченской респубики Рамзана Кадырова и членов его семьи из-за событий на Украине, сообщило министерство финансов США в четверг. США введут санкции за поддержку использования системы "Мир" за рубежом

Рамзан Кадыров уже находится под санкциями США с 2017 года за нарушения прав человека по закону Магнитского, также входит в санкционные списки Канады, Австралии, ЕС, Японии, Швейцарии и Великобритании.

Санкции также были введены против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за "руководство усилиями по депортации тысяч украинских детей в Россию". Сама Львова-Белова ранее отмечала, что продолжит заниматься устройством в приемные семьи сирот с Украины "без оглядки на санкционные списки".

Также США ввели санкции против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, говорится в заявлении на сайте американского минфина.

Гражданам США запрещено взаимодействие с указанными лицами, их имущество и активы на территории США заблокированы.