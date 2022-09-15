БРЮССЕЛЬ, 15 сен — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в четверг большинством голосов утвердили резолюцию с призывом к ЕС расширить персональные санкции против России, добавив в списки физлица и организации, причастные, по утверждению европарламентариев, "к подготовке и организации принудительных депортаций и принудительных усыновлений" граждан Украины, а также якобы ответственные за работу "фильтрационных лагерей". Польские госучреждения обяжут снизить электропотребление с 1 октября

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России в якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей".

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

"Европарламент призывает расширить список затронутых санкциями физлиц и организаций, в частности, внести в него все организации и лица, ответственные за подготовку и организацию насильственных депортаций и насильственных усыновлений, или за работу так называемых "фильтрационных лагерей", — утверждается в документе.

Депутаты также призвали разработать комплекс мер внутри ЕС по защите детей, чтобы "защитить и обеспечить поддержку детям и молодым людям", спасающимся от конфликта на Украине, а также "экстренную помощь по воссоединению семей".

Летом этого года комиссия ООН по Украине выражала обеспокоенность в связи с перемещением украинских детей в Россию и сообщениями об ускоренных процедурах получения гражданства и усыновления для некоторых из этих детей.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказывал опасения, что торговля детьми-сиротами, вывезенными с Украины для последующего незаконного усыновления, получит в Европе "новое дыхание".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. ЛНР также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.