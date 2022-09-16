ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. США после введения очередного пакета санкционных мер в отношении России напоминают ковбоя с плохим зрением, который "скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей", заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отметив, что американские рестрикции бьют по интересам тех, кто их вводит.

Накануне министерство финансов США внесло в санкционный список более 40 физических и порядка 30 юридических лиц из России. Министерство торговли США также расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии.

"Впечатление таково, что администрация, не зная, каким еще образом привлечь внимание к своим ограничениям, скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей", — сказал Антонов, чье заявление распространила российская дипмиссия. Посол РФ указал на "сумбурность" очередного санкционного пакета США, а также то, что Вашингтон, вводя подобные ограничения, противоречит своим же заявлениям.

По мнению Антонова, "твердолобость" США, продолжающих раскручивать санкционную спираль, уже никого не удивляет.

"Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих Соединенных Штатов, перспективам восстановления глобальной экономики", — добавил российский дипломат.

В заключение он подчеркнул, что американские ограничения не способны повлиять на подходы и позиции РФ.

"Приведут лишь к усилению замерзания двустороннего диалога. Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому — плотный график международных встреч Владимира Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС", — резюмировал глава российский дипмиссии.