Лукашенко встретился с президентом Ирана Раиси на полях саммита ШОС в Самарканде
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Белоруссии и Ирану следует держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", — сказал президент Белоруссии своему иранскому коллеге Ибрахиму Раиси в кулуарах саммита ШОС. Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко также обозначил два вектора для МИД двух стран: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.
Президент Белоруссии 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч.
В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://1prime.ru/state_regulation/20220916/838133752.html