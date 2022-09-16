МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Белоруссии и Ирану следует держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Президент Ирана считает, что санкции США можно нейтрализовать

"Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем", — сказал президент Белоруссии своему иранскому коллеге Ибрахиму Раиси в кулуарах саммита ШОС. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко также обозначил два вектора для МИД двух стран: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

Президент Белоруссии 15-16 сентября совершает рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях саммита белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч.

В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года также была начата процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.