МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре вырос до 59,5 пункта с августовских 58,2 пункта, сообщается на сайте университета. Фьючерсы на фондовые индексы США упали на опасениях рецессии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 60 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 58,9 пункта с 58,6 пункта в августе, аналитики ожидали показатель на уровне 60,8 пункта. А индекс экономических ожиданий увеличился до 59,9 пункта с 58 пунктов месяцем ранее, аналитики прогнозировали рост лишь до 59,7 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.